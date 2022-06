Genk, As en Oudsbergen gaan kwaliteit van 6.650 oudere huurwoningen controleren

Om de kwaliteit van de huurwoningen te verbeteren zullen Genk, As en Oudsbergen ook een conformiteitsattest invoeren, voor woningen die voor 1981 gebouwd zijn. Zonder zo'n attest kan de eigenaar het pand niet meer verhuren. "Door de oudste woningen te controleren en van een conformiteitsattest te voorzien willen we de woningen, waar het risico op het gebreken het hoogst is, gericht aanpakken", vertelt schepen van Wonen Bjorn Ulenaers in As (Voluit!) . “Een hele klus, waarvoor we een termijn van 10 jaar uittrekken. Zo heeft de lokale huurmarkt voldoende tijd om zich voor te bereiden. En dat is ook onze boodschap aan alle verhuurders: begin er op tijd aan. Ga na of de woningen die u verhuurt in orde zijn. En voer de eventuele nodige aanpassingen nu al uit."