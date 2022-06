Genk wil uitbuiting van sekswerkers tegengaan en hen medisch en sociaal begeleiden

Uitbaters die volledig in orde zijn, kunnen een exploitatievergunning aanvragen. “Er komt dan eerst een grondig administratief onderzoek waarbij we onder andere de fiscaalrechtelijke situatie laten controleren en nagaan of de brandveiligheid, inrichting en hygiëne van het pand in orde zijn”, aldus burgemeester Dries. “Zo willen we malafide uitbaters opsporen en ook overlast en criminaliteit voorkomen.” Het stadsbestuur maakte het reglement op samen met het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum Limburg (ARIEC Limburg) en het Parket Limburg, en liet zich inspireren door de aanpak van de stad Antwerpen.