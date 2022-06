"Gladbeck: het gijzeldrama": Netflix-docu toont hoe Duitse journalisten alle ethische grenzen overschreden

Wat het meest opvalt aan deze zaak, is dat bijna alle evoluties tot in detail in de Duitse media te volgen zijn, iets wat in de jaren 80 nog eerder uitzonderlijk was. De daders geven -terwijl de gijzeling nog aan de gang is (!)- geïmproviseerde persconferenties waarbij ze met het wapen in de hand de journalisten toespreken.



Eén van de gijzelaars wordt zelfs, met het wapen tegen de slaap gedrukt, geïnterviewd. Het is een tot dan toe onbekende vorm van extreme sensatiejournalistiek die achteraf veel reactie zal uitlokken.