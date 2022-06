BEKIJK - Nieuwe trein gaat onkruid op het spoor te lijf met (net niet) kokend water in plaats van pesticiden

De trein is 180 meter lang en bestaat uit twee locomotieven met vijf wagons. Drie daarvan zijn goed geïsoleerde tanks met telkens 50.000 liter water dat tot 90° Celsius wordt verwarmd. En dat hete water wordt op de sporen gespoten om het onkruid te bestrijden.



Onkruid dat tussen de sporen groeit, vormt een probleem voor de veiligheid. Het groeit tussen de kiezelsteentjes die onder en tussen de sporen liggen. Door het onkruid verliest de kiezelondergrond een deel van zijn schokabsorberende kwaliteiten, boet het in aan stabiliteit en kan het regenwater niet meer goed wegvloeien.

In België en in andere landen zijn herbiciden en met name het omstreden glyfosaat nog steeds nodig voor het onkruidvrij maken van de sporen. Infrabel verkrijgt daarvoor van de regionale overheidsdiensten afwijkingen op het pesticideverbod. De spoorwegbeheerder wil echter naar eigen zeggen zo snel mogelijk zonder herbiciden kunnen.

Infrabel vond voor zijn heetwatertrein inspiratie in Zwitserland en ontwikkelde zijn eigen technologie. De nieuwe trein is nu aan een reeks testritten bezig. Het is de bedoeling om op termijn het onkruid op de 8.000 kilometer sporen op deze manier te bestrijden.