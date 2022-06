Herk-de-Stad wil dialect opwaarderen met slogans langs invalswegen: "Hèje zien ve oechlis gjaan koume!"

Langs de invalswegen naar Herk-de-Stad worden bezoekers in het plaatselijke dialect welkom geheten. "We hebben ons daarvoor gebaseerd op het dialectwoordenboekje van Georges Niesen", vertelt burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) "Hij was een grote liefhebber van het Herkse dialect. Hij is nog niet zo lang geleden overleden. En op deze manier willen we hem ook eren."