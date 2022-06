"Ontspanning vraagt ook inspanning": stressexpert Elke Van Hoof geeft tips om het maximum uit je vakantie te halen

"In een ideaal scenario heeft iedereen een jaarlijkse vakantie (van zo'n drie werkwerken) waarin ze volledig kunnen loskoppelen en herstellen", zegt Van Hoof. Maar ze raadt ook aan om daarnaast minstens elke zes weken een "herstelmomentje" in te plannen. "Dat houdt in, er even op uitgaan en iets nieuws doen. Dat kan ook dicht bij huis: een museum bezoeken, een fietstocht maken of even op citytrip gaan."

Zeker voor mensen met kinderen is dit aangeraden, want voor die ouders is er tijdens een vakantie niet altijd sprake van herstel. "Onbetaald werk", noemt Van Hoof het grappend. "Vraag tijdens die herstelmomenten daarom op tijd hulp aan familie of vrienden om eens op de kinderen te letten, zodat je zelf even tijd hebt om helemaal tot rust te komen."