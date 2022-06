IJskar voorziet afkoeling voor brandweer tijdens zware brand in Poederlee

In Poederlee bij Lille vond zaterdag een zware brand plaats bij kippenbedrijf Eierveiling. Daarbij kwamen 30.000 kippen om. De hoge temperaturen van zo’n 35 graden vormden een extra uitdaging voor de brandweerlui. “Onze mensen zijn hitte natuurlijk gewoon, maar in zulke omstandigheden blussen was wel een uitdaging”, zegt zonecommandant Luc Faes bij Radio 2 in Antwerpen.