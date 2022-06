90-tal nieuwe fietsstraten maakt Brugge tot grootste fietszone in West-Vlaanderen

Vanaf midden juli krijgt de wijk Christus-Koning twee fietszones. Na de zomer komen er nog 90 fietsstraten bij in de binnenstad. Dat komt overeen met een totale afstand van 13,06 kilometer. Hiermee telt Brugge het meest aantal fietsstraten van West-Vlaanderen. In de binnenstad is het niet mogelijk om een fietszone te installeren, omdat er al andere zones zijn, zoals een betalend parkeren-zone en een zoneverbod voor vrachtwagens die meer dan 3,5 ton wegen. Er wordt onderzocht of ze die laatste zone niet kunnen opheffen, zodat er alsnog een fietszone kan komen.

Een groot deel van het toeristische hart van Brugge, met de winkelstraten, de markt en de stadsschouwburg, moet dus op termijn ook een fietszone worden."Daarom creëren we in een afgebakend gebied in de binnenstad een netwerk van aaneensluitende fietsstraten", reageert burgemeester Dirk De fauw (CD&V).