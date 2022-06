Kortrijk verdubbelt trajectcontroles 

In Kortrijk loopt men hoog op met trajectcontroles omdat ze een duidelijk effect hebben op het rijgedrag van wegbestuurders en het aantal ongevallen. “Uit de cijfers blijkt het positief effect”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “In de Doornikserijksweg zien we geen dodelijke ongevallen meer sinds de activering van de eerste trajectcontrole eind 2020. De zwaardere snelheidsinbreuken gaan er ook uit. Er worden nog wel zo'n 600 overtredingen per maand geregistreerd, maar in 88% van de gevallen betreft het lichtere inbreuken tussen 0 en 10 kilometer per uur te snel.” De trajectcontrole in de Rekkemsestraat, die in oktober 2021 werd geactiveerd, geeft een gelijkaardig resultaat.