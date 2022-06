Vrouw uit Leuven verkozen tot burgemeester... in Japan

Satoko Kishimoto heeft Japanse roots, maar woont al enkele jaren met haar man Olivier Hoedeman en haar twee kinderen in de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo. Ondanks dat ze in België woont, heeft Satoko altijd sterke banden onderhouden met haar thuisland. "Tijdens de coronacrisis, waarin alles online gebeurde, nam Satoko vanuit Leuven veel deel aan online publieke debatten in Japan", vertelt Satokos echtgenoot Olivier Hoedeman aan Radio 2. "Satoko is heel geïnteresseerd in politiek en door haar werk voor het Transnational Institute in Amsterdam weet ze er ook veel over. Ze is toen heel populair geworden bij de progressieve beweging in Japan en dan is ze gevraagd om zich kandidaat te stellen als burgemeester in Suginami."