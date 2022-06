"Machteloosheid van politiek": waarom stappen linkse regeringspartijen mee in manifestatie tegen eigen beleid?

De aanwezigheid van linkse politici uit regeringspartijen in de manifestatie voor meer koopkracht en tegen de loonnormwet is volgens politicoloog Nicolas Bouteca typerend voor de politiek van vandaag en de sfeer in Vivaldi, de coalitie die de partijen Open VLD, de MR, de PS, Vooruit, Groen, Ecolo en CD&V verenigt.

"Ik begrijp die profileringsdrang en al dat gekibbel niet, maar het draait natuurlijk allemaal om kiezers overtuigen en de wil om verkiezingen te winnen." Voor de linkse partijen was het volgens Bouteca dan ook moeilijk om weg te blijven van deze betoging, waarbij de vakbonden volgens de politie 70.000 mensen op de been kregen. Zeker voor de PS, die de hete adem van de uiterste linkse PTB in de nek voelt.

Deze situatie is volgens Bouteca vooral treffend voor de politiek van vandaag. "Beslissingen nemen wordt moeilijk en dan gaan politici maar meelopen in een betoging. Op die manier zeggen ze eigenlijk: "Ik heb respect voor jullie mening en ik zit wel in de regering, maar ik kan er eigenlijk niks aan doen." Het toont aan hoe machteloos de politiek is geworden", aldus Bouteca.