Rusland boos om Litouwse landblokkade van goederen naar Russische exclave Kaliningrad

Kaliningrad aan de Baltische Zee of Oostzee is pas sinds de Tweede Wereldoorlog Russisch grondgebied. Daarvoor was het een belangrijke Duitse stad, Königsberg. De filosoof Immanuel Kant werd er geboren en ligt er begraven. Na de Tweede Wereldoorlog werden Russen naar de stad en de omgeving gestuurd om er de verdreven, gevluchte of vermoorde Duitse inwoners te vervangen. Kaliningrad werd een belangrijk militair bolwerk met de thuishaven van de Baltische vloot in Baltiisk.

De regio ging op slot voor buitenlanders. Pas na de val van de Sovjet-Unie konden zij de regio weer legaal bezoeken. Kaliningrad bleef na 1991 verweesd achter als exclave (een gebied dat politiek gezien wel, maar geografisch niet met het moederland is verbonden), omringd door Litouwen en Polen, intussen beide lid van de Europese Unie en de NAVO.