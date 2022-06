Man uit Arendonk veroordeeld voor neerschieten van kat

Een man uit Arendonk is door de Antwerpse correctionele rechtbank veroordeeld omdat hij in oktober vorig jaar een kat heeft neergeschoten. Naar eigen zeggen had hij dat gedaan om het dier uit zijn tuin te verjagen. De kat had vier kogels in haar lichaam, waarvan een in de ruggengraat. Daardoor geraakte ze verlamd en moest de dierenarts het dier laten inslapen.