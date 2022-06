Dierencentrum Waasland neemt geen nieuwe honden meer aan: "We zitten met te veel coronahonden"

In Dierencentrum Waasland in Haasdonk verblijven momenteel meer dan dubbel zoveel asielhonden in vergelijking met andere jaren. "Voor de coronaperiode hadden we telkens maximaal 10 tot 15 honden. Nu zitten we aan 40 honden", zegt Brigitte De Baere, zaakvoerster van Dierencentrum Waasland.