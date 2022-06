Monding van Westerschelde bezaaid met microplastics, waarschuwen wetenschappers uit China

Tot 413 stuks microplastics per kilogram droog slib. Zo veel van het goedje troffen (hoofdzakelijk Chinese) wetenschappers aan in de bodem van de Westerschelde, in het kader van een studie die ze deden in samenwerking met de KU Leuven en Universiteit Gent. De studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science of the Total Environment.