Molenbeek na twaalfde schietpartij: ‘Aard van drugswereld is veranderd’

Het geweld blijft toenemen in de gemeente, het is intussen de twaalfde schietpartij in enkele maanden. Volgens Barghouti komt dit omdat er meer wapens en geld circuleren. "Onze politie heeft dat vastgesteld. Terwijl het vroeger om enkele miljoenen ging, gaat het nu om tientallen miljoenen” volgens de woordvoerder. “De aard van de drugswereld is namelijk veranderd. We kunnen heus wel om met kleine straatdealers, maar dit gaat veel verder."