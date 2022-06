Opnieuw schietpartij in Sint-Jans-Molenbeek 

De schietpartij vond rond 15 uur plaats op de kruising van de Vierwindenstraat en de Jean-Baptiste De Cockstraat. Minstens één persoon is gewond geraakt, maar het is niet duidelijk hoe erg het slachtoffer eraan toe is. Net zo min is duidelijk hoeveel personen bij de feiten betrokken waren.

"De technische recherche van de federale politie is ter plaatse gegaan voor onderzoek", zegt parketwoordvoerder Martin François. "Het parket heeft ook een ballistisch deskundige aangesteld, alsook een wetsdokter. Het onderzoek loopt en voorlopig geven we geen verdere commentaar."

Het is al de dertiende schietpartij die sinds september plaatsvindt in Sint-Jans-Molenbeek. Afgelopen zaterdag nog raakte een twintigjarige man gewond bij een andere schietpartij, in de Paalstraat. Mogelijks is er een verband tussen die schietpartij en een autobrand die zich enkele uren later zaterdagnacht voordeed, in de Onafhankelijkheidsstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Daar brandden drie wagens uit en raakte een vierde zwaar beschadigd, terwijl ook de gevel van een woning brandschade opliep. Volgens het parket was die brand aangestoken.