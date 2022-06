Na Duitsland laat ook Nederland kolencentrales harder draaien om eventuele gastekorten op te vangen

Kolencentrales harder laten draaien betekent meer CO2-uitstoot. Om die te beperken was stroomproductie met behulp van kolen de laatste jaren flink aan banden gelegd. In de strijd tegen klimaatverandering is een wet aangenomen die het stoken van kolen in elektriciteitscentrales vanaf 2030 zelfs helemaal verbiedt. De oorlog in Oekraïne en verregaande economische sancties tegen Rusland hebben de energiemarkt evenwel volledig op zijn kop gezet.