Na de onderzoekscommissie over probleemcrèches: welke conclusies en ingrepen mogen we nu verwachten?   

Het begon allemaal met 't Sloeberhuisje in Mariakerke in Gent. Daar is een baby van 6 maanden omgekomen. De doodsoorzaak bleek later het shakenbabysyndroom te zijn. Het kleine meisje was door elkaar geschud. "Vermoedelijk door de vader van de uitbaatster", zegt VRT NWS-journaliste Anne Vanrenterghem in "Laat".