Opvanggezinnen willen niet langer Oekraïense vluchtelingen opvangen, burgemeester Zaventem vraagt oplossing

"Tijdens de coronacrisis hebben onze gemeentelijke diensten tal van extra taken moeten vervullen en dat gebeurt nu opnieuw. Extra mensen in dienst nemen, is geen oplossingen, want we vinden niemand. Voor onze sociale diensten wordt het dus te zwaar", aldus Holemans.

"In Zaventem is op dit moment een ruimte die door Fedasil wordt ingenomen. Daar is onze politie ook voor nodig, evenals onze sociale diensten. Ook dat ging maar tijdelijk zijn, maar dat is nu nog steeds zo. Onze gemeentelijke diensten krijgen alleen maar meer taken, het kan zo niet verder, te veel is te veel."