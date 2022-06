Inwoners Oudenburg mogen goedkeuring geven over vernieuwing stadskern

Om de leefbaarheid van de stad in de toekomst te garanderen werd recent het Masterplan ’t Steedje opgesteld. Dat wordt voor een definitieve beslissing niet voorgelegd aan de gemeenteraad maar wel rechtstreeks aan de bevolking zelf. "In de herfst komt er een volksraadpleging over hoe het centrum er zou kunnen gaan uitzien. Dat is eigenlijk een stembusgang met potlood en papier", legt schepen van Ruimtelijke Ordening Stijn Jonckheere (N-VA) Jonckheere uit. "De bevolking zal het plan kunnen goedkeuren of afwijzen of eventueel nog suggesties kunnen formuleren."

"De vernieuwing van de stadskern heeft een impact op heel de bevolking. Alle stadsvoorzieningen zijn binnen wandelafstand", gaat Jonckheere verder.