Makro-winkels in Machelen, Eke en Sint-Pieters-Leeuw dicht door staking bij personeel

Een honderdtal werknemers van Makro heeft zich gegroepeerd op de betoging in Brussel. Andere werknemers hebben een piket aan de ingang van de winkels gezet. De vestigingen van Machelen, Eke en Sint-Pieters-Leeuw zijn vandaag niet opengegaan. Ook in de winkel van Deurne wordt gestaakt, maar daar is nog voldoende personeel aan het werk gegaan om te kunnen openen.