Podcast Björn in the USA - Vrouwen in de VS zijn niet langer baas in eigen buik

Vrouwenrechten in de VS zitten duidelijk in de achteruitversnelling. Het lijkt alsof de twintigste eeuw wordt herroepen. Abortus is voortaan weer illegaal in grote delen van de VS. Politiek en gerecht in de VS gaan steeds verder in het voorschrijven van hoe mensen mogen of kunnen leven.

Onze reporter ging overal in de VS praten met abortusdokters, activisten voor en actievoerders tégen abortus. Hoe was het vroeger eigenlijk? En waarom is het aantal abortussen in de Trumpjaren zo fors toegenomen? Waarom bestaan er reizende abortusdokters? Waarom is er zo'n groot verschil tussen pakweg Californië en Alabama?

Hoe reageren vrouwen, en wat zijn de gevolgen voor vrouwen als abortus steeds moeilijker toegankelijk wordt? Luister mee naar de antwoorden op al die vragen in deze podcast van Björn Soenens. De montage is van Daan Wallis.