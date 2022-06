Op 15 juli weet Dries Van Langenhove of hij voor de rechter moet komen: "Men beschouwde het als moppentapperij"

"In het algemeen kan ik zeggen dat ze bijna allemaal zeiden dat er geen sprake was van strafbare feiten", zegt Jos Vander Velpen. Hij is de advocaat van de Liga voor de Mensenrechten, die burgerlijke partij is in deze zaak. "Ze vinden dus allemaal dat ze niet doorverwezen hoeven te worden. Ze beschouwen het als een uit de hand gelopen moppentapperij. Dat is natuurlijk wel pijnlijk. We hebben al genoeg comedians in ons land, denk ik. Twee van hen hebben zich wel min of meer geëxcuseerd, en één of twee leden van Schild en Vrienden hebben gezegd dat ze een bezoek willen brengen aan het Fort van Breendonk of de Dossinkazerne, wat ook kan gelden als schuldbekentenis."