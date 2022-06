Stad Nieuwpoort promoot lokale en duurzame vis met project "Recht uit Zèè"

Dat wordt duidelijk dankzij een QR-code. Door die te scannen, kan je te weten komen hoe een vis op je bord terecht is gekomen en wie hem gevangen heeft. "Zo creëer je een hele beleving. Als je een pladijs eet in een restaurant en je ziet later de vissersboot die die pladijs gevangen heeft, voegt dat toch wat extra toen aan je maaltijd", zegt Wibo Lemmens van deelnemend restaurant De Wasserette in Nieuwpoort.