Regering valt alwéér in Israël, land moet zich opmaken voor vijfde verkiezingen in 3,5 jaar tijd

In Israël is de regering gevallen. Premier Naftali Bennett en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid hebben besloten om het parlement, de Knesset, te ontbinden en vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Tot dan neemt Lapid de functie van eerste minister over van Bennett. Het is de vijfde keer in 3,5 jaar tijd dat Israël naar de stembus moet.