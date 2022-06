Na rake oorlogsdreun stijgt Russische roebel naar hoogste niveau in zeven jaar

Zo is geweten dat het Italiaanse energiebedrijf ENI een “roebelrekening” heeft bij de bank van gasleverancier Gazprom, om Rusland in roebels te kunnen betalen. “En van de ontluikende economieën zoals India en China, daar hebben we het gissen naar of ze Rusland al dan niet in roebel betalen.” Dus ook via deze weg kunnen er nog altijd roebels richting Rusland vloeien.

Hoe het ook zij: in beide situaties is het gunstig voor de roebel. “Als er betaald wordt in dollars, kan Rusland die omruilen in roebels, waardoor ze de roebel versterken. En als ze rechtstreeks in roebels betaald worden, moet degene die hen betaalt ook roebels aankopen. In beide scenario’s is het dus bingo voor Rusland”, concludeert Frank Vranken.