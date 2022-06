Stad Brussel nog geen stap dichter bij beloofde openluchtzwembad

Dat het openluchtzwembad in de tussentijd nog geen stap dichter is gekomen, betreurt Paul Steinbrück, bezieler van Pool is Cool. "We zijn uiteraard teleurgesteld", zegt hij. "Het klopt dat er covid is geweest, maar andere projecten zoals het openluchtzwemmen in Neerpede of het zwembad aan Abattoir hebben wél vooruitgang geboekt. Terwijl dat veel moeilijkere dossiers zijn met meer betrokken partners. Brussel-Stad kan het hier in principe alleen doen, wat veel makkelijker is. Als de wil er maar is om door te duwen."