Stad Leuven wordt hart van EK-gekte met eigen fandorp voor Red Flames

In de aanloop naar het Europees Kampioenschap Voetbal voor vrouwen pakt de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) samen met de stad Leuven uit met een grootschalige campagne, genaamd #Flametime. "Met #Flametime lanceren we een variant op de geslaagde #Deviltime-campagne van vorig jaar voor de Rode Duivels. De campagne wil het enthousiasme van onze supporters voor het Europees Kampioenschap van de vrouwen aanwakkeren en wil onze vrouwelijke toppers een extra duwtje in de rug geven om zichzelf te overtreffen tijdens dit EK", aldus Manu Leroy van de KBVB.

De keuze om het fandorp van de Red Flames in Leuven te maken, was evident, vertelt Katrien Jans van de KBVB. "Leuven is zowat de thuisstad van de Flames, want alle officiële wedstrijden worden daar gespeeld." In het fandorp op het Martelarenlaan zullen grote schermen staan, waarop supporters de wedstrijden van de Belgische vrouwenploeg kunnen volgen, maar zal er ook muziek en animatie zijn. "We hopen bovendien dat er niet alleen in Leuven, maar in meedere Belgische steden, grote schermen worden geplaatst voor het EK Vrouwenvoetbal", vervolgt Jans.