Man opgepakt die student aan haar kot in Brugge aanviel en mogelijk wou verkrachten

Het slachtoffer kwam gisteren aan in de ondergrondse fietsenstalling van haar kot in Brugge toen ze plots aangevallen werd door een onbekende man. Het is niet zeker of de man haar al langer aan het volgen was.

Kotgenoten van het complex "Kotville" hoorden het slachtoffer om hulp schreeuwen, waardoor ze kwamen kijken. De dader sloeg op de vlucht, maar de kotgenoten konden zijn Franse nummerplaat noteren en doorgeven aan de politie.

De verdachte werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. Het is nu aan de onderzoeksrechter om te beslissen of hij wordt aangehouden. Verder onderzoek moet ook uitwijzen waarom de man zo gehandeld heeft. De identiteit van de verdachte is nog niet bekend. Hij zou onder verschillende aliassen en geboortedata leven.