Toch opnieuw horeca in Herbricht: een pop-up zomerbar in juli en augustus

Herbricht is een klein gehucht in Lanaken, dat vlak bij de Maas ligt. Het is in het verleden al geregeld overstroomd. Er staan nu nog een paar boerderijen en huizen. En tot vorig jaar was er ook nog café Maasvallei van Rudi Smeets. Een zaak die bij heel wat Maaslanders en fietsende Limburgers bekend is. Maar na de zware overstroming in juli vorig jaar, besliste Rudi om de zaak niet meer her op te starten. De overstroming van juli vorig jaar was er voor hem te veel aan. Het café is drie generaties lang, 105 jaar, in handen van zijn familie geweest.