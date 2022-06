Huurappartementen in Antwerpen maand gesloten na ernstige aanwijzingen van mensenhandel 

De appartementen in de Aalmoezenierstraat werden verhuurd via booking-websites. Tijdens twee controles in april en mei stelde de politie vast dat er verschillende sekswerkers aanwezig waren in de appartementen. Daar waren ook Oekraïense vrouwen bij. Uit hun verhalen bleek dat ze de huur cash moesten betalen aan een onbekende vrouw. Bovendien werden drie van de vier appartementen regelmatig gebruikt voor prostitutie.