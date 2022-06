Tomorrowland deelt opnieuw 2.000 vlaggen uit aan buurtbewoners in Boom en Rumst

Nog een nieuwigheid is de 60 meter lange handgemaakte mozaïektrap die Tomorrowland heeft laten bouwen in De Schorre. Met meer dan vijf miljoen unieke mozaïeksteentjes moet "The Stairway To Unity" een symbool van eenheid vormen. Na de "One World Bridge" in 2014 en het "Magische Trollenbos" in 2019 is de mozaïektrap de derde permanente publieke kunstinstallatie in het provinciaal domein.