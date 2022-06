Twee grote bronzen beelden gestolen uit beeldentuin van Staf Timmers in Houthalen

Zaterdagnacht werden Staf Timmers en zijn echtgenote gewekt door het alarm. Ook de lichten in de tuin gingen aan. "Dan ben ik opgestaan", zegt Staf, "maar ik zag niet meteen iets, ik ben wel niet echt de tuin in gewandeld, want die is groot." De kunstenaar dacht dat katten het alarm hadden geactiveerd.

Maar 's morgens heeft hij dan de diefstal opgemerkt. Staf Timmers vertelt: "Bij mijn wandeling door de tuin zie ik dat het beeld "De vier Heemskinderen" van zijn sokkel ligt en het beeld "Wanhoop", een groot zwaar beeld, weg is. En dan zie ik een opening in de omheining. Achteraf komen mijn overburen en die zien - dat had ik zelfs nog niet opgemerkt - dat mijn zelfportret weg is." En later ontdekt Staf Timmers, samen met de politie, dat ook heel wat tuinmachines uit het tuinhuis zijn gestolen.