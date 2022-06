Tweede groep Belgische vrouwen en kinderen van IS-strijders gerepatrieerd naar ons land

Het terughalen van de Belgische vrouwen en hun kinderen blijft voor veel discussie zorgen. Bij critici is er onbegrip en boosheid over de keuze van de vrouwen om destijds naar Syrië te reizen en zich aan te sluiten bij IS. De terreurgroep heeft ook in Europa hard toegeslagen met ondermeer bloedige aanslagen in Parijs in november 2015 en in Brussel in maart 2016. Daarom klinkt er ook kritiek op de repatriëringen en vinden tegenstanders dat de vrouwen nooit meer voet op Europese bodem zouden mogen zetten. De discussie leeft ook in andere landen die vrouwen en kinderen repatriëren zoals Duitsland, Frankrijk en Nederland.