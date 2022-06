Uitbater Hoge Rielen in Kasterlee waarschuwt voor "bakdag", waarbij jeugdleiders hele bak bier op 1 dag drinken

De lawaaioverlast die het drankgebruik met zich meebrengt, is in de Hoge Rielen beperkt door de grootte van het terrein. Wel is de uitbater er mee eens dat er iets moet worden gedaan tegen problematisch drankgebruik van enkele groepen. Zo spreekt hij over een “bakdag”. “Dat is een fenomeen in Antwerpen waarbij iedereen van de leiding een bak bier consumeert op een dag tijd, tijdens het "voor- of nakamp" wanneer er geen leden zijn", vertelt Mellebeek.