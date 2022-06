Van kamermeisje tot Kamerlid: Rachel Kéké, "gezicht van onzichtbaren" in parlement van Frankrijk

Met Rachel Kéké doet een opvallende nieuwkomer haar intrede in het Franse parlement. Als kamermeisje en poetsvrouw voerde de Frans-Ivoriaanse de voorbije jaren strijd voor betere lonen en arbeidsvoorwaarden voor horecapersoneel. Gisteren versloeg ze in haar kiesdistrict een gewezen minister uit de regering van president Emmanuel Macron. "Door mij zullen alle onzichtbaren zichtbaar worden in het parlement."