Verbod op homohuwelijk is niet in strijd met grondwet in Japan, zegt rechtbank in Osaka

De uitspraak is een teleurstelling voor homorechtenactivisten, want zij hadden gehoopt dat de uitspraak van de rechtbank in Osaka in de lijn zou liggen van het vonnis dat de rechtbank van de stad Sapporo vorig jaar velde. Dat Japan het homohuwelijk niet erkent was volgens de rechtbank van Sapporo wél ongrondwettelijk. "We hadden gehoopt op dezelfde uitspraak, of zelfs nog een betere", reageert Gon Matsunaka, een LGBTQ-activist uit Tokio. De aanklagers zullen tegen de uitspraak in beroep gaan.