Spaanse conservatieven boeken historische overwinning bij regionale verkiezingen in Andalusië

De regionale verkiezingen in Andalusië zijn uitgedraaid op een triomf voor de rechtse partij Partido Popular (PP). De conservatieven behalen 43 procent van de stemmen, wat hen 58 zetels in het parlement oplevert. Dat zijn er drie meer dan de 55 zetels die nodig zijn voor de meerderheid in het parlement. De overwinning is een mijlpaal voor de PP, die voor het eerst in de geschiedenis van de partij de absolute meerderheid behaalt in Andalusië, met 8,5 miljoen inwoners de dichtstbevolkte Spaanse autonome regio.