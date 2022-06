In Vlaanderen gefabriceerde beeldschermen gebruikt in Russische militaire wapensystemen

Sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 werd het voor Westerse bedrijven steeds moeilijker om handel te drijven met Rusland. Na de Russische invasie van Oekraïne eind februari van dit jaar, kondigden de meeste Westerse landen bovendien nieuwe, zwaardere sancties af tegen Rusland. “Desondanks stellen we vast dat er nog steeds civiele producten worden aangewend voor Russische militaire doeleinden”, zegt Spleeters. “Het is van groot belang om in kaart te brengen hoe die componenten in Rusland raken en of Rusland in staat is de sancties te omzeilen.”