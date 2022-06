Nieuw stadion Deinze veraf nadat Raad van State RUP vernietigt: stad moet nieuwe vergunning aanvragen

KMSK Deinze heeft ook een MER-studie uitgevoerd, zegt Vermeulen, om een antwoord te bieden op de vragen rond mobiliteit. "Maar dat antwoord zit niet vervat in het PRUP", vervolgt Vermeulen. "Het ene moet nu aan het andere gekoppeld worden in een nieuw PRUP. We bekijken hoe we de zaken aan elkaar kunnen koppelen zodat de bouw niet nodeloos vertraagd wordt."

Ondanks de vertraging die het stadion oploopt, gelooft de burgemeester van Deinze nog altijd in de goede afloop. "We zijn ervan overtuigd dat alles in orde komt", besluit Vermeulen. De stad Deinze zal nu een nieuwe vergunning moeten aanvragen, want een beroepsprocedure is niet mogelijk.