Voortaan nog maximaal 4.500 bezoekers per dag toegelaten op Blaarmeersen in Gent

Na een hele dag overleg met beheerder Farys heeft de stad beslist om het maximaal aantal zwemmers in de Blaarmeersen te beperken tot 4.500. Ook in coronatijd was dat het maximaal aantal toegelaten bezoekers in de zwemzone. De beslissing is genomen nadat er vorige zaterdag met de grote hitte 7.000 bezoekers waren, dat is het meeste ooit. "Maar het voelde niet veilig aan, noch voor bezoekers, noch voor personeel", zegt schepen Sofie Bracke (Open VLD) . "Wie dus zeker wil zijn van een plaatsje, kan op hete dagen best op voorhand online een kaartje kopen", tipt de schepen.