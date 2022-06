Gevangeniswaakhond haalt uit naar cipiers in Antwerpen: "Ze negeren, discrimineren en lachen gevangenen uit"

De cipiers van het Antwerpse arresthuis maken te vaak en te snel gebruik van de isoleercel. Dat zegt de Commissie voor Toezicht, de onafhankelijke waakhond die alle gevangenissen in ons land controleert, aan Radio 2 in Antwerpen. In 2021 liepen er ook 70 klachten (zie hieronder) binnen over cipiers die hun boekje te buiten gingen. Er is onder andere sprake van uitlachgedrag, discriminatie op basis van andere roots, het afpakken van kledij, brutale celcontroles en het uitschelden van gedetineerden.