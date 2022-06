Winkelkar van "De inspecteur" is 11 procent duurder in half jaar tijd: "In alle supermarkten zijn prijzen gestegen"

Zuivel werd het voorbije halfjaar veel duurder in alle supermarkten. “Kaas, melk, boter, kinderyoghurt... De prijzen stegen fors”, weet Breugelmans. “De oorzaak is te zoeken in de onzekerheid van de Oekraïens-Russische oorlog en in een lager aanbod. Die combinatie zorgt voor hogere prijzen op de internationale zuivelmarkten.”