Zwembad ’t Ondiep in Wijnegem sluit zondag, zwemclub Het Zeepaardje vindt geen nieuwe locatie

Nu zwembad ’t Ondiep deze week sluit, is er voorlopig niet veel hoop meer voor Inge. “Ik word er enorm moedeloos van”, reageert ze emotioneel. “Ik hoopte op een oplossing, maar die is er niet. Als ik geen oplossing vind, zullen we ermee moeten stoppen.” Dat is vooral negatief voor de kinderen. “Er wordt nog zo weinig zwemles gegeven, dat de volgende generaties gewoon niet kunnen zwemmen. Het is van levensbelang om je kinderen zwemles te geven.”