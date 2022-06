Luc (60) uit Gent studeert af als leerkracht en heeft onmiddellijk werk: "Leeftijd is just a number"

Luc is een tevreden man, ook al was het nog wel even wennen aan de realiteit: "Je wordt geconfronteerd met het echte lesgeven zelf, maar ook met alle administratie die er mee te maken heeft. Zo moet je werken met Smartschool, moet je ervoor zorgen dat de opdrachten er op tijd op staan, lesvoorbereidingen maken en zo meer. Je leert dat wel in de opleiding, maar in de praktijk is het toch nog anders."