Aanleg fietssnelweg tussen Eeklo en Zelzate stilgelegd na klacht van landbouwers uit Kaprijke

De Vlaamse regering moet binnen de 3 maanden een beslissing nemen over het dossier. Tot die tijd liggen de werken stil. Maar gedeputeerde Riet Gillis maakt zich sterk dat de fietssnelweg er toch komt: "Het stukje fietspad is een belangrijke missende schakel op de fietssnelweg. Er is ons niet gevraagd om de plannen te herzien, wij moeten enkel extra motivatie voorzien over hoe we rekening kunnen houden met het dwarsend landbouwverkeer."