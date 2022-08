Afgestorven buxus rond begijnhofkerk in Sint-Truiden wordt vervangen door gras of bodembedekker

De stad Sint-Truiden heeft nu beslist dat de buxus gerooid en vervangen zal worden. "De begijnhofkerk is een van de mooiste erfgoedsites die we in Sint-Truiden hebben, dus we willen de tuin graag in zijn oude glorie herstellen", vertelt schepen van Natuur en Toerisme Nina Kvikvinia (CD&V). "We horen van specialisten dat de afgestorven buxus vervangen door nieuwe buxus geen goed idee is, omdat je de strijd tegen de buxusmot niet zomaar kan winnen." Aan het speciale patroon met kruisen in taxus wordt niets veranderd.