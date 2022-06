"Hope for the best, prepare for the worst": regering scherpt afschakelplan voor gas aan

Ook voor gas bestaat een soortgelijk plan - dat zich eerst op de industrie richt en pas als laatste gezinnen treft, al moeten daar de puntjes dus nog op de ‘i’ worden gezet. “Het bestaat al een tiental jaar, we hebben het in 2008 of 2009 in een ministerieel besluit gegoten”, zegt Peter Claes van Febeliec, de federatie van industriële grootverbruikers, in “De wereld vandaag”. “Het is gelukkig nog nooit gebruikt, en zit dus nog zo – rudimentair – in de kast. We hebben aangegeven dat er mogelijkheden zijn om het te verbeteren.”