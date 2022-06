Zowel Beyoncé als Drake lijkt met nieuwe muziek terug te grijpen naar de jaren 90 (of zelfs 80): "Geen verrassing"

"Het is geen grote verrassing dat Beyoncé een nummer maakt met nineties-samples", zegt Michèle Cuvelier van Studio Brussel. "Ook Drake bracht net een house-plaat uit (zie onder). Het zegt wel wat dat die trend doorsijpelt bij commerciële artiesten."

"Nostalgie gaat in fases en je ziet dat de nineties weer trendy zijn", zegt de radiopresentator voorts. "Wie weet wordt het volgende Rihanna-album ook geïnspireerd op housemuziek… als we dat al ooit krijgen."

Professor popmuziek Jeroen D'hoe (KU Leuven) hoort in de single van Beyoncé vooral verwijzingen naar de jaren 80. ""Break my soul" is een positief, strijdvaardig nummer met house- en techno-invloeden", zegt hij. "Die sound is als tegencultuur ontstaan in de jaren 80. Toen kwamen de homo- en zwarte gemeenschap samen omdat ze zich niet altijd geaccepteerd voelden in de maatschappij."

"House is intussen mainstream geworden en zet zich af tegen de gevestigde normen van onze maatschappij", gaat D'hoe voort. "En dat doet Beyoncé nu ook. Ze wil duidelijk een maatschappelijk statement maken. Beyoncé is zelf zwart en kan zich hier dus ook volledig in identificeren."